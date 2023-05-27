Йдеться про виснаження силового апарату Путіна та вразливість Росії до внутрішніх ударів.

Внаслідок операції "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області РФ була зібрана важлива для української розвідки інформація.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, зазначивши при цьому, що завданням російських партизанів є звільнення держави від режиму Путіна, сили опору діють як у прикордонних селах Росії, так і в столичному регіоні країни-агресорки, повідомила прес-служба ГУР.

"Їхнє завдання наразі, якщо ми говоримо про Бєлгородщину, - визволення цих земель від панування режиму Путіна, який для мешканців цих територій — представників різних народів, різних національностей — є очевидно режимом внутрішньої окупації. А якщо ми говоримо про низку народів, які мають вищий рівень певної політичної свідомості, то це навіть не внутрішня окупація, це, власне, пряма зовнішня окупація — наприклад, якщо ми говоримо про народи Кавказу або Татарстан", — пояснив він.

Відео дня

Юсов також підкреслив, що українцям не варто переоцінювати реакцію Кремля на операцію ЛСР та РДК у Бєлгородській області в контексті ситуації на фронті, однак російське керівництво змушено у відповідь на події в регіоні перегруповувати свої війська.

Прорив добровольців через кордон Юсов назвав безумовним наслідком повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

"Географічні й політичні назви територій можуть змінюватися. Територія, яка наразі називається "Російська Федерація" — в неї входять різні історичні землі, які в різні етапи по-різному називались. Тому сьогодні ця назва така, далі — будемо бачити", — зазначив він.

Водночас, представник розвідки проінформував, що внаслідок операції у Бєлгородській області була зібрана цінна для української воєнної розвідки інформація, яка зі зрозумілих причин не буде розголошуватись. Проте частину цих даних, які він коротко схарактеризував як "король голий", отримав увесь світ.

Юсов пояснив, що йдеться про виснаження силового апарату Путіна та вразливість Росії до внутрішніх ударів.

Ситуація у Бєлгородській області

21 травня російські добровольці здійснили так званий рейд у Грайворонський район Бєлгородської області. В українській розвідці прорив добровольцями кордону РФ назвали "спецоперацією" самих росіян. В Офісі президента заявили, що Україна не має безпосереднього відношення до подій на Бєлгородщині.

Внаслідок чого на російському прикордонні відбулись бойові зіткнення. Поранення отримали двоє бійців РДК і Легіону. За словами повстанців, їм вдалося захопити БТР, стрілецьку зброю та іншу техніку.

ГУР отримала інформацію про перекидання окупантів з України після "рейдів" під Бєлгородом, але вона перевіряється. Наразі декілька селищ на російському прикордонні вже без рашистської влади.

27 травня безпілотник атакував будівлю МВС під Бєлгородом.

Вас також можуть зацікавити новини: