Британський дипломат зазначив, що Лондон і далі допомагатиме Києву.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон прокоментував успіхи Російської Федерації в Харківській області. Він заявив, що це "надзвичайно небезпечний" момент.

"Це тільки підкреслює, що йдеться про необґрунтоване, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну. І зараз він, як би це сказати, знову вторгся в неї з півночі від Харкова. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям", - цитує дипломата Sky news.

У зв'язку з цим він вказав на важливість надання Україні пакета допомоги в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік.

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"Ми сказали, що він триватиме з року в рік. Ми закликаємо інших зробити те саме. І, що дуже важливо, ми зробили все можливе, щоб спонукати американців виступити зі своїм пакетом. Сумно, що це зайняло багато часу, але це змінить ситуацію", - зазначив Кемерон.

При цьому він вказав, що було б краще, якби Вашингтон виділив пакет на 61 мільярд доларів раніше, адже Україна "страждала в сухопутній війні".

"Ми всі повинні робити більше, і саме це робить Велика Британія, ми знову лідируємо. Першими почали дівати танки, першими почали давати протитанкову зброю, першими почали дівати далекобійну артилерію. Зараз ми перші, хто сказав, що це пакет, який діятиме не тільки цього року, а й наступного, і в наступних. Але американські гроші матимуть значення - тож ми маємо надати українцям підтримку, якої вони потребують", - пояснив глава британського МЗС.

За його словами, бойовий дух українців високий і росіяни зазнають жахливих втрат.

"Якби тільки росіяни могли бачити, скільки людей вони втрачають. Якби інші країни робили все те, що робить Велика Британія в плані далекобійної зброї, в плані навчання і підтримки. Ми просто повинні змусити наші сили рахуватися", - підсумував Кемерон.

Наступ росіян на Харківській області - головні новини

10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ в Харківській області. За даними Міноборони, на Вовчанському напрямку ворог застосував керовані авіаційні бомби.

За інформацією DeepState, російським окупантам вдалося захопити кілька населених пунктів на Харківщині. Однак офіційних даних щодо цього немає.

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