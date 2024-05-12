ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Російські окупанти протягом минулої доби атакували майже на всіх напрямках ділянки фронту.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні, протягом доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

За інформацією Генштабу, на Лиманському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Новосадове, Терни Донецької області. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

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"На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка, Новий Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Калинове, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Солодке, Красногорівка, Водяне, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Времівському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак. На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

"Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. За уточненою інформацією, протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах, 2 артилерійських засобах, 2 радіолокаційних станціях та 9 районах зосередження особового складу противника". - мовиться також у зведенні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські воїни продовжують боронити рідну землю від російських окупантів. Так, за минулу добу ЗСУ знищили 1 260 загарбників. У Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку повномасштабної війни загальні бойові втрати ворога склали 482 290 осіб.

Як пояснили в ISW, російські окупанти переслідують кілька цілей наступом у Харківській області. Ворог хоче відтягнути українські сили з інших напрямків, просунутися до Харкова на відстань пострілів артилерії, створити "буферну зону" для захисту Бєлгорода й обмежити українські контрнаступальні операції в цьому регіоні.

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