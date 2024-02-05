Окупанти покращили своє командування, контроль та координацію між підрозділами в цій області.

Минулої доби, 4 лютого, у Кринках на лівому березі Херсонської області тривали позиційні бої.

Про це повідомляється у звіті ISW з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця. Він розповів, що в районі Кринок проти ЗСУ воюють підрозділи 337-го полку ВДВ (104-та дивізія ВДВ), підрозділи 144-ї ОМСБр (40-й армійський корпус, 18-а ОСА, СМД) і підрозділи 17-го танкового полку (70-та ОМСД) 18-ї ОАА СМД). Протягом останніх днів вони безуспішно атакували українські позиції.

"Російські війська одночасно атакували українські позиції, завдавали артилерійських ударів по українських позиціях на західному (правому) березі Херсонської області та проводили радіоелектронну та повітряну розвідку, що свідчить про те, що російські сили покращили своє командування, контроль та координацію між підрозділами в цій області", - пише Інститут вивчення війни.

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Війна в Україні - ситуація у Кринках

Для російських окупантів Кринки Херсонської області є дуже незручною локацією. Кринки витягнуті настільки, що своєчасно протидіяти на кожній дільниці складно, особливо в умовах обмеженої логістики... Це призводить до того, що поступально окупанти, не здатні протидіяти розширенню плацдарму, починають втрачати нові ділянки. У свою чергу, розосередження уваги на нові ділянки, знижує оперативність тактовних груп росіян, що діють біля Кринок.

Глава Defense Express Сергій Згурець розкрив перевагу, за рахунок якої ЗСУ утримують важливий плацдарм Херсонської області Кринки. Окупанти намагаються звідти усіма силами витіснити українських морських піхотинців та постійно стягують до селища свою техніку. Однак армія України артилерією та дронами все це нищить.

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