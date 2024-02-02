Ворог збільшив кількість атак, але не використовує техніку.

Вчора на лівому березі російські окупанти активізувалися, але отримали потужну відповідь від Сил оборони. Про це начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

"Обстановка дуже складна. Така різна динаміка ворожих штурмів виснажує, вона дуже не проста в сприйнятті і плануванні бойової роботи, але наші підрозділи завжди напоготові, завжди дають дуже потужного відкоша ворогу і його штурмовим діям. Якщо позаминулої доби було три спроби штурмових дій, то минулої доби вони активізувалися до 13", - зазначила вона.

При цьому додала, що ворог вже традиційно не використовує там бронетехніку, бо розуміє, що втрачатиме її, тому намагаються зекономити до тих моментів, коли з нашого боку буде більш потужна робота. За її словами, окупанти намагаються перешкодити Силам оборони розширювати плацдарм і закріплюватися на лівому березі, але "ми робимо свою роботу".

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Відповідаючи на запитання скільки особового складу ворог зосередив на лівому березі, Гуменюк зазначила, що там постійно відбуваються зміни, як кількісному, так і в якісному складі. "Потерпаючи від невдалих штурмованих дій, вони втрачають фактично в кожній штурмуваій групі до 70% особового складу. Отже підрозділи змушені постійно маневрувати і перекидатися на різні напрямки. Зараз загальне угруповання ворога на лівому березі – Херсонщина, Запоріжжя разом, оцінюється в понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки. Але не всі вони зосереджені безпосередньро вздовж лінії фрону. Вони перебувать більше в глибоких тилах і підтягуються як додатковий ресурс", - повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Аналітик пояснив значення Кринок і що там відбувається з окупантами

Як повідомляв УНІАН, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що для російських окупантів Кринки Херсонської області є дуже незручною локацією. Для видавлювання ЗСУ з лівого берега в Кринках окупанти в минулому році спеціально сформували три тактичні групи, чисельністю практично в дві бригади. Ці групи діяли по флангах, з Козачі Табори-Кринки, Корсунка-Кринки і фронтально з траси 2206 через лісовий масив.

Крім того, командування окупантів продовжило нарощування групи військ (ГВ) "Дніпро" і якщо наприкінці минулого року їх було 64 тис. особового складу, то зараз це вже 77 тис. особового складу.

Коваленко вважає, що ефективність дій такого угруповання знижується відсутністю контролю над дорогою першого рубежу, яка знаходиться в зоні не тільки ураження артилерією ЗСУ з правого берега, а й активності дронів.

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий порівняв успіх армії України на лівому березі Дніпра в районі Херсонської області з подвигом 300 спартанців.

За його словами, серед важливих плацдармів, підконтрольних ЗСУ, є не тільки Кринки. Захисники змогли розширити свій вплив мінімум на 4 важливі точки фронту і вийшли за межі згаданого села вниз по Дніпру.

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