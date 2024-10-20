З 6 серпня вдалось повернути 267 військовополонених.

Бої у Курській області та операція ЗСУ все більше змушують Росію частіше брати участь в обміні військовополоненими.

Як йдеться у звіті ISW, 18 жовтня сторони провели обмін військовополоненими у форматі один на одного. Це вже четвертий такий випадок з заходу ЗСУ на Курщину в серпні 2024 року. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна повернула 95 військовополонених.

Вдалось повернути українських військових, які на початку 2022 року захищали "Азовсталь" у Маріуполі, українських нацгвардійців, прикордонників та інших. У Міноборони РФ додали, що посередником в обміні виступили Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

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В Українському координаційному штабі з лікування військовополонених розповіли, що багато українських повернених військовополонених мали важкі захворювання та тяжкі поранення, а також втратили вагу через тортури та недоїдання.

В Інституті зазначають, що з 1 січня по 6 серпня 2024 року сторони здійснили лише три обміни. Однак після початку спецоперації у Курській області по сьогоднішній день Україна та РФ обміняли загалом по 267 військовополонених кожна під час трьох окремих обмінів.

Обмін полоненими 18 жовтня

Як повідомляв УНІАН, Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців. Серед них нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів - загалом 69 солдатів, сержантів та 26 офіцерів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше говорив, що попри операцію українських сил у Курській області РФ та успішне поповнення обмінного фонду, найближчим часом обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" із Росією не відбудеться.

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