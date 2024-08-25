Лубінець зазначив, що від моменту початку Курської операції з’явились додаткові підстави для стриманого оптимізму.

24 серпня Україні вдалося повернути 115 своїх героїчних воїнів з полону країни-агресора. Серед них – строковики, які перебували в полоні більше ніж два роки, 82 оборонця Маріуполя та 9 українських захисників, що були засуджені російськими судами до довготривалих тюремних строків.

В етері телемарафону уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту початку Курської операції ЗСУ з’явились додаткові підстави для стриманого оптимізму у питанні подібних обмінів. Проте ніколи не можна забувати, що Росія продовжує війну проти України і в будь-який момент, без жодних пояснень росіяни можуть зупинити будь-які, в тому числі, обмінні процеси.

"Станом на сьогодні всі бачать, що є результат. Команда Координаційного штабу відпрацювала, кожен виконував свою роботу. Навіть сьогодні ми продовжили комунікацію щодо наступних обмінів, завжди використовуємо цю можливість. Станом на зараз, я можу сказати за той канал, який у мене є – це канал спілкування між мною і Москальковою. Дійсно, він став більш періодичним, більш системним, більше інформації ми почали отримувати від російської сторони. Чи це може свідчити, що ми вийдемо на якесь періодичне проведення обмінних процесів – не знаю станом на сьогодні", – акцентував Лубінець.

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Він зауважив, що українська сторона робить все задля того, щоб кожного тижня відбувались обміни.

"Дійсно, один з ключових факторів, який на це прямо впливає – це та кількість російських військовополонених, які станом на зараз у нас є. Завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які зі зброєю в руках кожного дня беруть в полон росіян, в тому числі на території Курської області, і сьогоднішній обмін відбувся. Сподіваюся, що такі обміни у нас дійсно будуть періодичними", – підкреслив омбудсмен.

За словами Лубінця, на зацікавленість російської сторони до пожвавлення перемовного процесу щодо обміну полоненими вплинули саме події на Курщині.

"На мій погляд, саме якраз ситуація на території Курської області привела до такої активізації. (...) Я не скажу, що суттєво до Курщини щось у нас просувалось. Якраз операція українських військових на території РФ, на мій погляд, призвела до того, що в нас поліпшилась переговорна позиція. Я думаю, це максимально правильна дефініція, яку ми сьогодні можемо використовувати", – сказав він.

Омбудсмен зауважив, що від української сторони постійно лунають нові пропозиції, які повинні привести до більш великої кількості повернутих українських героїв і героїнь додому з російського полону.

Обмін полоненими: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у День Незалежності 24 серпня, в рамках обміну з російського полону звільнено 115 українських захисників – воїнів Нацгвардії, Збройних Сил, ВМС, Держприкордонслужби. Цього разу усі повернуті додому – солдати, сержанти та матроси.

За інформацією Координаційного штабу, в рамках обміну Україні вдалося повернути військовослужбовців-строковиків, які потрапили в полон ще в перші місяці війни. Крім того, звільнено 9 незаконно засуджених судами РФ українських захисників. Також, додому повернулись 82 оборонця Маріуполя – з них півсотні оборонців "Азовсталі".

Варто зазначити, що попередній обмін полоненими Україна і Росія провели 17 липня, тоді звільнили 95 українських захисників.

Нещодавно Financial Times писало, що представники України та РФ розпочали переговори про обмін військовополоненими в Курській області. Тоді у виданні, посилаючись на дані представників уряду і військових, зазначали, що може йтися про сотні полонених з обох сторін.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше говорив, що попри операцію українських сил у Курській області РФ та успішне поповнення обмінного фонду, найближчим часом обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" із Росією не відбудеться.

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