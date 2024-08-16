За словами Дмитра Любінця, Київ робить усе можливе, щоб великі обміни полоненими відбулися.

Найближчим часом обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" із Росією не відбудеться, попри операцію українських сил у Курській області РФ і поповнення обмінного фонду. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Київ робить усе можливе, щоб великі обміни полоненими відбулися.

"Постійно українська сторона виступає з ініціативою проведення великих обмінів, у тому числі неодноразово через посередників ми виступали з ініціативою проведення обмінів "всіх на всіх". Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю. Чи вірю я, що українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни відбувалися? Так, цим займається велика команда Координаційного штабу, я особисто в щоденному режимі", – розповів омбудсмен. Відео дня

Він підтвердив, що операція ЗСУ в Курській області Росії покращує ситуацію з поверненням українських громадян із території Російської Федерації, а також з окупованих територій України.

За словами Лубінця, українська сторона в цьому процесі хоче спиратися на принцип справедливості й домовитися з Російською Федерацією про принципи проведення обмінних процесів.

"Мені би дуже хотілося, щоб ми з Росією домовилися нарешті про принципи проведення обмінних процесів і повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію. … Нам треба використовувати принцип справедливості. Хто раніше потрапив у полон, той раніше виходить. У нас є списки військовополонених і цивільних заручників, яких росіяни взяли в полон ще до початку повномасштабного вторгнення – з 2014 року, в нас є оборонці Маріуполя, які більше ніж два роки перебувають у полоні. Серед них є навіть ті, хто після верифікації і підтвердження Міжнародним комітетом Червоного Хреста був поранений у полоні, що взагалі нонсенс із погляду міжнародного гуманітарного права", – підкреслив Лубінець.

Обмін полоненими з РФ - останні новини

Україна і Росія почали переговори про обмін полоненими, захопленими в Курську. Як повідомло Financial Times, точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ під час заходу в Курську область, не розголошується.

При цьому, за даними представників уряду і військових, може йтися про сотні. Серед захоплених у полон багато молодих призовників.

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