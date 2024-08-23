Бій ведеться у населеному пункті Мала Локня.

Російські військові сховалися у будівлі жіночої виправної колонії в Курській області, її штурмують українські бійці.

Як пише Bild російською, мова йде про виправну колонію №11 у селищі Мала Локня, що за 14 кілометрів від кордону з Україною. За даними "воєнкорів", населений пункт перебуває майже в повному оточенні, однак росіяни ще тримають оборону на території ВК.

Військові РФ перетворили будівлю на "фортецю" - кілька десятків людей закріпилися навколо, звели барикади та використовують сторожові вишки як вогневі позиції. До оборони могли задіяти й охоронців колонії. Відомо, що в установі можуть утримувати понад 200 жінок, які були засуджені до 10-20 років позбавлення волі.

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Повідомляється, що українські бійці обстрілюють російські сили з бойових машин піхоти Marder та атакують дронами сторожову вежу.

Бої в Курській області

Як відомо, український наступ на території Росії почався ще 6 серпня. З того часу військовим вдалося взяти під контроль значну територію РФ, а також поповнити обмінний фонд великою кількістю військових.

Вчора головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що вдалося взяти під контроль ще один населений пункт Курщини.

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