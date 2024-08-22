Було уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ.

У четвер, 22 серпня 2024 року, біля 16:00 українські воїни завдали потужного авіаційного удару по російських військах у Курській області.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. За його словами, було уражено пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців РФ.

Він також показав кадри потужного удару.

"Так виглядає авіаудар Повітряних Сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області", – йдеться у підписі до відео.

Війна з Росією: важливі новини за 22 серпня

Вдень 22 серпня українські військові завдали потужного удару по порту "Кавказ". Внаслідок атаки спалахнув пором "Конро Трейдер", завантажений цистернами з паливом. Згодом у ЗМІ повідомили, що вороже судно пішло на дно.

Тим часом Третя окрема штурмова бригада оголосила про наступ у Харківській області. Операція вже принесла результати – бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два кілометри.

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