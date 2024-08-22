У Курській області РФ знову вдалося поповнити обмінний фонд коштом полонених росіян.

Триває війна в Україні, і у Курській області Російської Федерації українські Сили оборони взяли під контроль ще один населений пункт.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у соціальній мережі Facebook, він відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським і начальником Сумської військової адміністрації.

"Головком доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і, зокрема, на найжорсткіших напрямках фронту. Повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках. У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду", - повідомив Зеленський.

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Головнокомандувач ЗСУ також доповів про налагодження діяльності військової комендатури на цій території. Крім того, начальник ОВА доповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. "Спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних", - відзначив президент.

Це також дало змогу безпечніше відновлювати енергетичну інфраструктуру й готувати її до початку опалювального періоду. Разом з тим, окрема увага була приділена координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема, для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області.

Важливі новини Україні - що повідомлялося про операцію на Курщині

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Україна досягає "незначних успіхів" на російській території, просування сповільнилося.

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони просунулися на 28-35 км у Курській області. Повідомлялося, що українські воїни вже звільнили понад 90 російських населених пунктів.

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