Новим викликом стала погана погода.

Російські війська ешелоновано задіюють нові резерви в Курській області, вони мають певні просування на своїй території.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Генічеська, боєць 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов ("Осман"). За його словами, наразі погода склалася не на користь Сил оборони, тоді як окупанти здебільшого пересуваються на гусеничній техніці, а українські бійці - на колісній.

Бунятов нагадав про свій допис від початку жовтня, я якому попереджав, що найскладніше буде під час дощів та туманів. Все через те, що такі погодні умови не дозволяють нормально працювати FPV-дронам та "мавікам". Тим часом окупанти зможуть прориватися через оборону ЗСУ та займати нові рубежі. А піхоти в українського війська "зараз всюди дефіцит", казав він.

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Зараз відбувається саме це, додає "Осман". Через дощі українські дрони не можуть працювати так, як треба, тому загарбники користуються моментом, щоб ввести всі можливі резерви:

"Гусянка їде, поки земля не сильно промокла, а колісна вже нормально грузне. Артилерію дронами не заміниш, мінування теж…".

Лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" також написав у Telegram, що на Курському напрямку ситуація розвивається не найкращим чином.

"До переваги по кількості противника додались ще жахливі погодні умови, які заважають як логістиці, так і веденню бойових дій загалом. Активність противник нарощує не тільки в районі Любимівки, робота кипить бо більшості ділянках ЛБЗ в КуНР", - повідомив він.

Ситуація в Курській області

Нагадаємо, 10 жовтня українські аналітики повідомили, що військам РФ вдалося продавити лівий фланг українського угруповання на Курщині. Артилеристам та дронщикам довелося вступати у бій з росіянами.

Вчора президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська спробували відтіснити нашіх бійців, однак вони продовжують тримати визначені рубежі.

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