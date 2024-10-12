Президент заслухав доповідь головнокомандувача Сирського про ситуацію на всіх напрямках фронту.

Росія намагалася відтіснити ЗСУ з позицій у Курській області, але українські війська тримають "визначені рубежі", заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 жовтня після доповіді головнокомандувача армією Олександра Сирського.

Окремо президент відзначив Покровський напрямок фронту: "Молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, який забезпечує захист наших позицій".

За словами Зеленського, загалом, Донеччина і Запорізький напрямок - "дуже складні умови, жорсткі дії ворога".

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"Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить", - додав він.

Крім того, Зеленський акцентував, що за поточний тиждень Україні додали нові домовленості щодо зброї, зокрема щодо виробництва.

Операція ЗСУ в Курській області - актуальне

Як писав УНІАН, 10 жовтня почали з'являтися повідомлення про те, що російські війська продавили лівий фланг українських сил у Курській області.

12 жовтня голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що російські війська нарощують сили в Курській області, і, судячи з усього, Путін зважився на килимові бомбардування своєї ж території.

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