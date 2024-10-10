Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили.

Російські окупаційні війська продавили лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

"Вкрай жахливий день сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам та дронщикам. Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили. Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз противник намагається закріпитися в районі н.п. Новоіванівка та Зелений Шлях. Аналітики наголошують, що "сформувалася вкрай ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів північніше".

Відео дня

"Курське угрупування наших військ – це великий "вінегрет" з відповідною взаємодією. Вайб сьогоднішнього дня: як би прикро це не звучало – ураження танку Сил Оборони fpv-дроном Сил Оборони. Підсумовуючи: ми на порозі чергової халепи через повторення помилок. Дуже сподіваємося, що оточень вдасться уникнути. Курська операція – це дійсно великий стратегічний успіх Сил Оборони, але будь-яку перемогу треба утримувати, а не сподіватися, що ворог буде і надалі дебілом", – резюмували в DeepState.

Війна в Україні: головне за 960-ту добу спротиву

Російські окупаційні війська захопили одразу чотири населені пункти на Донбасі: три на Донеччині та ще один – на Луганщині. Про це інформує DeepState.

За даними аналітиків, ворог окупував Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр Донецької області та М'ясожарівку Луганської області. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Тим часом противнику вдалося пошкодити зенітно-ракетний комплекс Patriot. Це підтвердив колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що комплекс продовжує чергування, хоча й отримав певні пошкодження.

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