Наголошується, що інформація буде подаватися із затримками і може в кінцевому підсумку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій.

Моніторинговий проєкт DeepState уперше розкрив деталі боїв у Курській області РФ, які тривають від ранку 6 серпня.

"Бої на Курщині. День перший – 6 серпня. Сили Оборони України звільнили Свердліково, Дар'їно та Олешню", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сили Оборони здійснили удар біля Свердліково та Олешні. Перше село вдалося зайняти в результаті бою, а друге – без бою чи з мінімальними зусиллями.

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"На КПП "Суджа" оточено близько двох взводів ворога. Горналь також було оточено. Кацапи з переляку заховалися в місцевому монастирі. Передові групи вийшли до Гончарівки та околиць Суджі. Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома. У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго", – додали в DeepState.

Наголошується, що оновлення будуть надаватися із затримками. Крім того, деяка інформація може в кінцевому підсумку відрізнятися від свідчень прямих учасників подій.

Бої в Курській області: основне

Вранці 6 серпня стало відомо про прорив кордону з Курською областю РФ. Українське військове командування ситуацію офіційно не коментує.

Втім, за кілька днів, за даними росЗМІ, українські військові взяли під контроль низку населених пунктів, а також газовимірювальну станцію "Суджа". Водночас за першу добу їм вдалося прорвати дві лінії фортифікаційних укріплень, на будівництво яких Росія за 2,5 року витратила 15 млрд рублів (понад 170 млн доларів).

У Пентагоні ж, коментуючи події в Курській області РФ, заявили, що не бачать у них ескалації. Заступниця речника американського оборонного відомства Сабріна Сінгх зауважила, що дії України в Курській області "відповідають політиці США" щодо використання наданого озброєння.

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