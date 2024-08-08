Сінгх зауважила, що дії України в Курській області "відповідають політиці США" щодо використання наданого озброєння.

У Пентагоні не вважають операцію українських військ у Курській області Російської Федерації ескалацією. Таку заяву зробила заступниця речника американського оборонного відомства Сабріна Сінгх.

"Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією . Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою", – наводить її слова кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.

Вона додала, що США будуть і надалі підтримувати Україну тими засобами, які їй потрібні.

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Крім того, Сінгх зауважила, що дії України в Курській області "відповідають політиці США" щодо використання наданого озброєння.

Бої в Курській області

Вже третю добу в Курській області РФ тривають бойові дії. У ЗМІ повідомляють про операцію ЗСУ, хоча у Генштабі офіційно ці події не коментують.

На ситуацію на Курщині відреагували в Міністерстві оборони Франції. Там наголосили, що операція України має "певний початковий успіх".

Неназваний радник президента Зеленського у коментарі The Washington Post також сказав, що українські офіційні особи просять США дозволити їм використовувати ATACMS великої дальності для ураження аеродромів, які Росія використовує для атак у відповідь. Це, на думку Києва, дозволить військовим утримати частину Курської області.

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