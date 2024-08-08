Відомо, що участь у зведенні укріплень брали Міноборони РФ і регіональне прикордонне управління ФСБ.

За добу операції в Курській області РФ українські військові прорвали дві лінії фортифікаційних споруд. За 2,5 роки війни проти України на їх будівництво російська влада витратила 15 млрд рублів.

Про це пише "Агентство". Зазначається, що про будівництво двох посилених ліній оборони в Курській області вперше повідомив у жовтні 2022 року на той момент губернатор Роман Старовойт, який зараз очолює Міністерство транспорту Росії. До 5 листопада того року він обіцяв закінчити третю лінію оборони. Відомо, що участь у зведенні укріплень брали Міноборони РФ і регіональне прикордонне управління ФСБ.

Уже в січні 2023 року Старовойт заявив, що роботи ведуться "на совість". За його словами, на той момент було побудовано кілька ліній оборони, на що було виділено "значне фінансування".

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"Офіційно вартість робіт не повідомляли. Однак видання "Московский комсомолец Черноземье", яке працює в Курську, з посиланням на джерела писало, що 30 листопада 2022 року Управління капбудівництва Курської області уклало три контракти на будівництво укріпспоруджень із "Корпорацією розвитку Курської області" на загальну суму в 12 млрд рублів. За даними газети, заснована владою регіону компанія як субпідрядників залучила майже 40 фірм, зокрема "близькі та рідні" курському губернаторові Старовойту і голові уряду Олександру Смирнову (нині т.в.о. губернатора). Серед них видання перерахувало компанії "ІнтерГазОіл", "СК "Інфраструктурні проєкти"", "ТГ Курськ", "Енерго Ресурс" і "Терра". Наразі матеріал на сайті "МК Черноземье" відсутній, але доступний у веб-архіві", – сказано в повідомленні.

Пізніше у ЗМІ писали, що 21 березня 2023 року курська влада уклала ще два контракти на будівництво фортифікаційних споруд на суму 3,2 млрд рублів. Але тоді один із субпідрядників корпорації не платив зарплату робітникам, після чого почалася процедура банкрутства і було порушено кримінальну справу за фактом розкрадань і відмивання грошей.

" OSINT-аналітик Бреді Африк, який за супутниковими знімками склав мапу російських фортифікаційних споруд, відзначив у Кореневському і Суджанському районах Курської області дві лінії оборони – уздовж самого кордону і за 5-10 км від нього. Судячи з карти Африка, друга лінія проходила перед Суджею і за 15 км від селища Кореневе, куди, за даними українських і російських джерел, уже зайшли ЗСУ. Тобто українцям знадобилося близько доби, щоб подолати дві лінії фортифікаційних споруд, побудованих Росією за час війни", – пише "Агентство".

За даними видання, однією з причин швидкого просування через фортифікації могла стати "нестача особового складу". Відомий в Україні Центр національного спротиву ще майже рік тому показав знімки курських укріплень. Тоді зазначалося, що майже всі опорні пункти в регіоні стоять без особового складу та техніки. Увесь особовий склад був передислокований у Запорізьку та Донецьку області.

Бої в Курській області: останні новини

Українські військові продовжують продивгаться в Курській області РФ. Військове командування офіційно операцію не коментує.

Видання The Economist з посиланням на джерело в українському Генштабі пише, що захоплення українськими бійцями Курської АЕС малоймовірне. Для цього потрібно здійснити 80-кілометровий марш і мати сили більші, ніж є зараз.

Тим часом ТСН повідомляє, що в Курській області 59 російських військовослужбовців потрапили в полон. Зазначається, що це сталося на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Суджа".

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