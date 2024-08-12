Триває операція на російській території.

Під контроль України лише за тиждень перейшов такий самий розмір територій, як і ті, які російські загарбники окупували в 2024 році.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, посилаючись на заяву головнокомандувача Олександра Сирського пр те, що українські сили контролюють 1000 квадратних кілометрів російської території.

"Це площа майже 238 таких міст як Суджа. Та більше 20 таких міст як Бахмут. Україна за тиждень взяла під контроль таку ж територію, як росія, за оцінками Інституту вивчення війни, окупувала за весь 2024 рік", - йдеться у повідомленні СтратКому в Telegram. Відео дня

Бої на території Росії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні вперше офіційно визнали проведення військової операції на російській території. Головнокомандувач заявив, що під контролем країни перебуває близько 1000 квадратних кілометрів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що першочерговою метою цієї операції є забезпечення безпеки прикордонних регіонів України, які постійно зазнають обстрілів з боку російських загарбників.

За даними DeepState, наразі під контролем української армії перебувають близько 44 російських населених пунктів, ще 10 - під питанням.

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