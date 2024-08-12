Президент вперше розлого розповів про події останнього тижня, які розгортаються на території країни-агресора.

Операція ЗСУ в Курській області РФ перш за все покликана убезпечити українське прикордоння, яке зазнавало систематичних обстрілів з російської території. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до нації.

Він наголосив, що ЗСУ взяли під свій контроль саме ті райони Курської області, звідки велися обстріли Сумщини.

"Станом на сьогодні й від 1 червня це вже майже 2100 обстрілів території Сумської області. Тому наші операції – це суто безпекове питання для України, звільнення прикордоння від російських військових", – наголосив він.

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Очільник держави також подякував українським підрозділам, які поповнюють обмінний фонд України.

"Це принципово для нас – повернути всіх наших людей із російського полону. І сьогодні на Ставці доручено структурам, які займаються обмінами, – а це ГУР, СБУ та МВС, – максимально активно комунікувати з рідними українських полонених. (...) Загалом доручено представити чітку стратегію повернення наших людей із російського полону. На наступній Ставці має бути відповідна доповідь", – наголосив він.

Також Зеленський не зміг утриматися від того, аби не провести історичну паралель між загибеллю російського підводного човна "Курськ" у перший рік правління Володимира Путіна і подіями сьогодення.

"Катастрофа "Курська" – символічний початок його правління; зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обов’язково мир забезпечимо", – сказав президент.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше публічно прокоментував операцію в Курській області Росії. За його словами, наразі українська армія контролює близько 1 тисячі квадратних кілометрів російської території.

Також сьогодні вперше з'явилися відео, які засвідчують повний контроль Збройних сил України над вузловим містом Суджа в Курській області Росії. На кадрах видно, як українські солдати вільно ходять центральними вулицями міста та пересуваються там на авто.

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