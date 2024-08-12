Міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, а також СБУ доручили підготувати гуманітарний план для території проведення операції.

Триває операція ЗСУ в Курській області. Зараз під контролем України перебуває близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації, сказав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський Сирський на засіданні Ставки.

"Наступальна операція по території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації", – заявив він.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на засіданні Ставки найважливішою була доповідь Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області.

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"Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії", – наголосив президент.

При цьому додав, що міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ доручили підготувати гуманітарний план для території проведення операції.

Також Зеленський зауважив, що було заслухано доповідь економічного блоку, першої віцепремʼєрки Юлії Свириденко.

"Збільшуємо долю українського виробництва в державних закупівлях. Уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5 – 10 років", – повідомив він.

Президент зазначив, що Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС доручено підготувати чітку й прозору стратегію повернення наших людей з російського полону.

"Міністерству оборони та дипломатам – представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території", – констатував Зеленський.

Бої в Курській області: це варто знати

Російська влада заявила, що українські військові контролюють вже 28 населених пунктів Курської області. Водночас аналітики стверджують, що насправді це число куди більше. Йдеться про понад 40 населених пунктів.

Зокрема, бійці 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ провели зачистку села Дарʼїно Суджанського району. Вони також зірвали російський триколор з адмінбудівлі.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня, російський диктатор Володимир Путін на нараді наказав вибити українські війська з території РФ і після цього забезпечити надійне прикриття російського кордону. Він зазначив, що ФСБ і Росгвардія повинні зайнятися "контртерористичною ситуацією" і забезпечити боротьбу з українськими ДРГ.

Також він запевняє, що втрати ЗСУ, особливо найбільш боєздатних бригад, відправлених у Курську область, нібито "драматично збільшилися", хоча жодних конкретних даних Путін не наводить .

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