Колаборант Царьов повідомляє, що в машину з Піддубним потрапив FPV-дрон.

У середу, 7 серпня, ліквідували російського "Z-воєнкора" Євгена Піддубного. Він працював на території Курської області, повідомляє низка російських телеграм-каналів.

"Про можливу загибель репортера ВДТРК Євгена Піддубного повідомив депутат Держдуми Михайло Делягін, також про це пишуть низка військових телеграм-каналів. Інформація не підтверджена. Євген Піддубний сьогодні працював у Курській області і повідомляв подробиці про бої, що ведуться в Суджанському районі та околицях", – пише паблік Baza.

Водночас колаборант Олег Царьов повідомляє, що в машину з Піддубним нібито потрапив FPV-дрон. Зазначається, що смерть "Z-воєнкора" також підтвердили на ВДТРК.

Відео дня

Варто зазначити, "Z-воєнкор" також вів свій телеграм-канал. Піддубний транслював роспропаганду на понад 700 тисяч підписників.

Ліквідація російських воєнкорів і пропагандистів

У Малі під час розгрому повстанцями-туарегами групи найманців приватної військової компанії "Вагнер" був убитий відомий пропагандист Микита Федянін. Він був адміністратором провоєнного Telegram-каналу Grey Zone.

У квітні в Запорізькій області ліквідували "воєнкора" відомого російського пропагандистського видання "Известия". Стверджувалося, що Семен Єрьомін був ліквідований унаслідок атаки українського FPV-дрона.

Вас також можуть зацікавити новини: