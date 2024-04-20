Семен Єрьомін висвітлював бойові дії в Україні з початку повномасштабної війни в лютому 2022 року.

На війні в Україні загинув "воєнкор" пропагандистського російського видання "Известия" Семен Єрьомін.

"Известия" стверджують, що Єрьомін був ліквідований унаслідок атаки українського FPV-дрона. Стверджується, що він дістав поранення, коли знімав репортаж в окупованій Запорізькій області.

"Известия" випустили останній репортаж Єрьоміна 17 квітня. У телеграм-каналі видання його опублікували в ніч на 18 квітня. Де і коли знято відео, не розкривається.

Відео дня

Семен Єрьомін висвітлював бойові дії в Україні з початку повномасштабної війни в лютому 2022 року.

Ліквідація російських "воєнкорів"

Американець Рассел Бентлі, який працював на російську пропаганду, загинув в окупованому Донецьку. Російські танкісти затримали його після удару по військовій частині.

Про загибель "воєнкора" російського пропагандистського проєкту Sputnik Рассела Бентлі повідомила головна редакторка телеканала RT Маргарита Симоньян, не розкривши обставин його загибелі. Расселу Бентлі було 64 роки.

Дружина Рассела Бентлі заявила 15 квітня на його сторінці у "ВКонтакте", що Бентлі "жорстко затримали" російські військові з 5-ї танкової бригади. За словами Людмили Бентлі, це сталося 8 квітня в Петровському районі Донецька. Телеграм-канал Astra писав, що Бентлі зник, коли знімав наслідки українського удару по військовій частині на Автобазівській вулиці.

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