Уроки ведуть ключові фігури в системі російської пропаганди, серед них Сергій Мардан, який закликав вбивати українців.

Правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF) засудила створення онлайн школи, в якій навчають "кореспондентів" працювати на окупованих Росією українських територіях.

"У Росії фінансована Кремлем онлайн-школа готує покоління військових "кореспондентів" для роботи на окупованих українських територіях. Репортери без кордонів засуджують цю нову пропагандистську фабрику, яка доповнює систематичні репресії проти незалежних журналістів, щоб знищити будь-який доступ до незалежної інформації та нав’язати офіційну версію Кремля про війну в Україні", - йдеться у заяві RSF.

Як зазначається, Путін ще в березні 2022 року заявив, що веде "інформаційну війну". Саме ця війна передбачає підготовку армії пропагандистів для роботи на окупованих територіях України. Організація звертає увагу, що на фото, опублікованому 8 квітня у соцмережі ВКонтакті, "Школа воєнних кореспондентів" ("Школа Воєнкора") показала, як її перший випуск слухачів позує перед частково зруйнованою будівлею на окупованих територіях України. Зокрема, 12 березня дипломи отримали два десятки випускників цієї нової онлайн-школи "журналістики", яка надає безкоштовне навчання тому, як стати воєнним кореспондентом, який слідує лінії Кремля.

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Йдеться, що "шкільна" програма включає навчання інтерв’ю з російськими солдатами, логістику репортажів та репортажне стажування на фронті. Заняття проводять репортери, які працювали на окупованих територіях України для російських державних ЗМІ, таких як телеканал новин RT і інформаційне агентство РІА Новини, а також прокремлівська газета "Известия".

"Деякі з людей, які проводять уроки, є ключовими фігурами в системі російської пропаганди, як-от Олександр Малькевич, засновник мережі ЗМІ на окупованих територіях, і Сергій Мардан, журналіст провладного таблоїда "Комсомольська правда", - йдеться у заяві.

Уточнюється, що Мардану СБУ висунуло підозру у "закликах до геноциду" українців.

"Кремль готує нове покоління "воєнних кореспондентів" – насправді армію пропагандистів – для роботи на окупованих українських територіях. Тим часом російські війська продовжують безкарно придушувати будь-які голоси незгодних, змушуючи незалежних журналістів у Росії обирати між засланням чи в’язницею та вистежуючи на окупованих територіях тих, хто не співпрацює" - підкреслює керівниця відділу RSF у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє.

RSF засуджує вказані методи, спрямовані на знищення гідної довіри журналістики та плюралістичної медіа-екосистеми з метою нав’язування офіційного кремлівського наративу.

За даними RSF, онлайн-школу заснувала 26-річна російська бізнеследі та випускниця журфаку Віра Кироненко за допомогою гранту у розмірі майже 100 тис. євро у 2023 році від Фонду президента Росії з культурних ініціатив. Додається, що ця жінка, перебуваючи в Томську, місті, розташованому більш ніж за 3500 км на схід від Москви, активно рекламувала школу у соціальних мережах.

"Після запрошення "журналістів, студентів спеціалізованих університетів, письменників, авторів блогів, кінематографістів та всіх тих, хто працює в медіа" пройти "навчальний курс", школа заявила, що незабаром після свого запуску в грудні 2023 року має понад 1000 зареєстрованих студентів. Офіційно кремлівське фінансування припиняється наприкінці квітня, але реєстрація на новий курс вже відкрита", - йдеться у заяві RSF.

Наголошується, що школа є останнім внеском у й без того розгалужену пропагандистську мережу Росії та нагадується, що у вересні 2023 року RSF було засуджено навчання "журналістським професіям", яке проводиться в центрі "Медіатополь", який підтримується російськими окупаційними військами, у місті Мелітополь на південному сході України.

Російська пропаганда

СБУ зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Ключенкова (більш відомого під псевдонімом Сергій Мардан), який закликав до геноциду українського народу. Фігурант є одним з ключових блогерів прокремлівського видання "Комсомольська правда", а також бере активну участь в ток-шоу на ще одному рупорі кремля - телеканалі "Соловьёв live".

За даними СБУ, з самого початку повномасштабного вторгнення РФ Мардан публічно підтримав агресивну війну проти України й виправдовував воєнні злочини російських окупантів. Він постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України. Наприклад, в одному з прямих ефірів він запропонував створити концтабори для жителів тимчасово окупованої України, які чинять супротив загарбникам.

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