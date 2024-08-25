Українські військові мають нові просування на території Росії, також бійцям вдалося поповнити обмінний фонд.
Про це у вічерньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. "Є просування наших у Курській області від 1 до 3 кілометрів. Взяли під контроль ще два населених пункти. Тривають активні бойові дії щодо ще одного. Є поповнення обмінного фонду", - сказав він.
Також президент нагадав, що сьогодні росіяни били по Сумській, Харківській, Херсонській та Донецькій областях. Він прокоментував ракетний удар по готелю у Краматорську, в якому перебувала знімальна група Reuters.
"Громадяни України, Америки та Британії. Звичайний міський готель був зруйнований російським "іскандером". Абсолютно цілеспрямовано, продумано. Від цього удару сім людей постраждали, одна людина загинула", - додав Зеленський.
Удар по Краматорську
Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ, влучивши у готель та пошкодивши багатоповерховий будинок.
Одразу повідомлялося про поранених журналістів та ще одного, який опинився під завалами. На місці розпочали пошуково-рятувальну операцію.
Ввечері стало відомо, що загинув британський журналіст, ще четверо рерортерів з України, Сполучених Штатів Америки, Латвії та Німеччини зазнали поранень. Також постраждали дві місцеві жительки.