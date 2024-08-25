За його словами, українські військові взяли у полон нових бійців РФ.

Українські військові мають нові просування на території Росії, також бійцям вдалося поповнити обмінний фонд.

Про це у вічерньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. "Є просування наших у Курській області від 1 до 3 кілометрів. Взяли під контроль ще два населених пункти. Тривають активні бойові дії щодо ще одного. Є поповнення обмінного фонду", - сказав він.

Також президент нагадав, що сьогодні росіяни били по Сумській, Харківській, Херсонській та Донецькій областях. Він прокоментував ракетний удар по готелю у Краматорську, в якому перебувала знімальна група Reuters.

Відео дня

"Громадяни України, Америки та Британії. Звичайний міський готель був зруйнований російським "іскандером". Абсолютно цілеспрямовано, продумано. Від цього удару сім людей постраждали, одна людина загинула", - додав Зеленський.

Удар по Краматорську

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ, влучивши у готель та пошкодивши багатоповерховий будинок.

Одразу повідомлялося про поранених журналістів та ще одного, який опинився під завалами. На місці розпочали пошуково-рятувальну операцію.

Ввечері стало відомо, що загинув британський журналіст, ще четверо рерортерів з України, Сполучених Штатів Америки, Латвії та Німеччини зазнали поранень. Також постраждали дві місцеві жительки.

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