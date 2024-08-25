У МЗС України підкреслили, що цілеспрямовані удари по ЗМІ стали системною військовою тактикою Росії, і ці варварські воєнні злочини мають бути засуджені, переслідувані та покарані.

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Краматорську поранено чотирьох журналістів, ще один може перебувати під завалами.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора, за даними слідства, о 22:35 24 серпня російські війська вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М" по м. Краматорськ.

"Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років. У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла", - повідомили у прокуратурі.

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Так, постраждалим було надано невідкладну медичну допомогу. Водночас ще один їхній колега, ймовірно, знаходиться під завалами.

Зауважується, що в епіцентрі ворожої атаки було пошкоджено будівлю готелю та житлові будинки. Пошукові роботи тривають. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Згодом начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що кількість поранених у Краматорську зросла до чотирьох.

"Усі постраждалі - журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії. Пошуково-рятувальна операція на місці події триває", - написав він.

Крім того, на сайті Polsat News повідомляється, що внаслідок удару постраждала і польська журналістка Моніка Андрушевська, яка проїздила повз.

Водночас речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на своїй сторінці у Х зазначив, що минулої ночі стався ще один жахливий і цілеспрямований російський обстріл житлових кварталів Краматорська, в результаті якого були поранені журналісти іноземних засобів масової інформації, які перебували в готелі.

"Цілеспрямовані удари по ЗМІ стали системною військовою тактикою Росії. Ці варварські воєнні злочини мають бути засуджені, переслідувані та покарані", - наголосив він.

Обстріли Донецької області

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня російські окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області. Обстріл, ймовірно, вівся з артилерії. Ціллю став житловий квартал міста.

У результаті атаки дістали тілесні ушкодження, несумні з життям, п’ятеро містян - троє чоловіків та дві жінки.

Крім того, з пораненнями різного ступеня тяжкості до медичних закладів було доставлено чоловіка і чотирьох жінок.

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