Курська операція вже змінила переважаючий наратив про те, що Україна нездатна зупинити військову міць Росії.

Вторгненням у Курську область президент України Володимир Зеленський зробив сміливу і ризиковану ставку на те, що це не тільки виведе Росію з рівноваги і змусить її перекинути війська зі сходу, а й спонукає Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю. Крім того, Зеленському також необхідно переконати втомлених українців, що вони все ще здатні битися.

І, як пише The Wall Street Journal, Україна вже частково досягла поставлених цілей - Курська операція вже змінила переважаючий наратив про те, що Україна нездатна зупинити військову міць Росії.

Реакція Заходу

На відміну від попередніх бойових дій, Україна тримала подробиці операції в таємниці від Заходу. Вторгнення в Курську область застало США зненацька і призвело до збентеження щодо того, чому Україна зробила такий радикальний крок і що буде далі, зазначив один з американських чиновників.

Відео дня

"Тепер адміністрація обережно чекає, чи окупиться ставка Зеленського. США надають Україні простір для проведення операції, намагаючись при цьому уникати публічного обговорення цього питання. Від Білого дому і Пентагону до штаб-квартири Європейського командування США в Німеччині чиновники спостерігають з обережним оптимізмом", - пише WSJ.

Як пише видання, хоча Зеленський заявив, що мета Курської операції частково полягає у створенні "буферної зони", але у Пентагоні все ще є питання - зокрема, чи планує Україна розширювати цю зону і як. Чиновники також не переконані, що Україна може утримати захоплену територію.

Цілі Курської операції

"За словами чиновників США, українська мета в Курську складається з трьох частин: змусити Росію відвести війська зі сходу України, зламати риторику про поразку на полі бою і поліпшити становище України перед можливими мирними переговорами. Наразі всіх трьох цілей частково досягнуто", - зазначає видання.

Крім того, видання відзначає ще одне важливе досягнення Курської операції - збільшення кількості російських полонених, яких можна використовувати для обміну.

Росія, як і раніше, утримує набагато більше військовополонених, ніж Україна, але захоплення Києвом сотень у Курську наблизило їх до паритету, пише WSJ, зазначаючи також, що, згідно із заявою високопоставленого офіцера української розвідки на зустрічі з родичами військовополонених, шанси на обмін за участю солдатів "Азова" різко зросли.

Курська операція ЗСУ - новини

Секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко вважає, що може бути низка варіантів розвитку дій ЗСУ на Курщині. Зокрема, Україна може продовжувати свій наступ.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін всіляко применшує значення того, що відбувається в Курській області, пише WSJ. Глава Кремля досі не виступив зі зверненням до жителів своєї країни. Ба більше, він намагається поводитися так, ніби нічого не сталося.

Вас також можуть зацікавити новини: