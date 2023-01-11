Генеральний секретар НАТО наголошує, що треба надавати Україні більше допомоги і оперативніше.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що запеклі бої біля Соледару і Бахмуту у Донецькій області свідчать про потребу посилення військової підтримки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"В останні дні ми бачили запеклі бої біля Бахмуту і Соледару на сході України. Це знову свідчить про хоробрість українських Збройних сил, бо вони боряться для захисту своєї Батьківщини. Це також свідчить, наскільки життєво важливо, аби ми збільшили нашу військову підтримку для України, - сказав Столтенберг.

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Генеральний секретар Альянсу привітав нещодавні оголошення США і Франції, які незабаром відправлять в Україну бойові машини піхоти Bradley і Marder, а також легкі танки AMX-10RC.

"Наша підтримка має велике значення на місці (на полі бою - УНІАН). І у цей ключовий момент війни ми повинні робити ще більше і навіть ще швидше", - наголосив Столтенберг.

Допомога західних партнерів Україні

Міністр оборони Олексій Резніков на найближчому засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8"), яке відбудеться 20 січня, повідомить про озброєння, якого потребує Україна.

Ввечері 10 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр написала у Telegram, що українські бійці мужньо тримають оборону Соледара, тривають важкі бої.

Вона зазначила, що ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активний штурм. За її словами, підступи до українських позицій просто усіяні тілами загиблих окупантів.

Сьогодні, 11 січня, у Збройних силах України спростували заяви "вагнерівців" про взяття міста Соледар під контроль росіян.

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