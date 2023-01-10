Зустріч у форматі "Рамштайн-8" відбудеться наступного тижня.

Міністр оборони України Олексій Резніков на найближчому засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") повідомить про озброєння, якого потребує Україна.

"Ми наступного тижня зустрінемося (на авіабазі) "Рамштайн" в рамках Контактної групи, яку очолюють Сполучені Штати, для надання підтримки України. Там ми зустрінемося з українським міністром оборони, щоби обговорити, які саме типи зброї потрібні і як союзники можуть надати це озброєння", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Рамштайн-8 - чого чекати

Як повідомляв УНІАН, найближче засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться 20 січня.

Відео дня

3 січня заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник глави держави Андрій Сибіга заявив, що за результатами так званого "Рамштайн-8" слід очікувати на рішення про максимальне посилення бойового потенціалу Збройних сил України.

4 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозував, що незабаром Збройні сили України отримають від партнерів нову броньову та вогневу міць, у тому числі танки.