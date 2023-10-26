Він пояснив мотивацію Москви.

Росія концентрує велику кількість людей та техніки біля Авдіївки, однак військової доцільності у цьому кроці немає.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, ситуація навколо міста дуже складна, окупанти намагаються сконцентрувати біля Авдіївки підрозділи, які мають стосунок до декількох загальновійськових армій.

Оглядач відзначає, що російські сили перетягують з Луганської області."Крім тих засобів, які вони використовують для постійного обстрілу Авдіївки, вони ще й концентрують гіпертрофовано максимальну кількість людського ресурсу", - додав він.

Коваленко каже, що такі дії були б доцільними, якби Авдіївка зараз була серйозною загрозою для Донецька. "Авдіївка - це досить ефективний трамплін для звільнення Донецька. Але справа полягає в тому, що найближчим часом мови про операцію зі звільнення Донецька не може йти", - сказав експерт.

Він вважає, що російські операції є наслідком політичного рішення, частиною пропагандистського кроку, щоб показати, що окупанти здатні йти в наступ.

Ситуація навколо Авдіївки: останні новини

За останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, окупаційні війська намагаються оточити Авдіївку, активно застосовучи авіацію. Українські сили тримають оборону та завдають їм значних втрат.

Днями з'явилися супутнікові знімки, на яких зафіксовано, що війська Російської Федерації несуть серйозні втрати на цьому напрямку.

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