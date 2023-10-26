Росіяни кажуть, що українці самі винні, що досі не втекли з міста.

Російські пропагандисти визнають, що в Авдіївці ще залишилися сотні мирних жителів, але закликають "зносити" місто, не шкодувати їх.

Про це купка "експертів" заявила під час однієї з пропагандистських програм. За логікою росіян, краще вбити сотню мирних українців, ніж ЗСУ ліквідують тисячу окупантів.

Пропагандисти кажуть, що мешканці Авдіївки самі винні, що досі не виїхали із міста. Ба більше, росіяни порівнюють мешканців Донбасу з німцями Берліна, яких 1945-го теж ніхто не шкодував.

"Люди, які штурмують позиції, у них є батьки, діти, сім'ї. Поясніть мені, чому 100 людей, яких ми "денацифікуємо", коштують 1000 життів наших військовослужбовців? А чому вони (мирне населення Авдіївки - УНІАН) не пішли звідти?", - заявив пропагандист.

Війна в Україні: це варто знати

Минулої доби російські окупанти атакували майже на всіх напрямках фронту. У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на передовій відбулося 66 боєзіткнень. Зокрема, на Авдіївському напрямку було відбито 12 ворожих атак, на Купʼянському – 11, на Бахмутському – 7.

Ввечері 25 жовтня російські окупаційні війська вчергове вдарили по Херсонщині. Внаслідок обстрілу Берислава загинула дитина, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Хлопцю було всього 13 років.

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