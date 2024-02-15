Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Українські воїни мужньо захищають нашу країну від російської навали. Окупанти активізувалися в Харківській області.

Генеральний штаб ЗСУ в Facebook повідомив, що протягом минулої доби, 14 лютого, відбулося 83 бойових зіткнення.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де противник намагався покращити тактичне положення.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще шість атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив сім безуспішних штурмових дій.

Атака РФ на Україну 15 лютого - що відомо

Вранці 15 лютого по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники - кілька бортів Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. В деяких містах було чутно вибухи, а також працювала ППО.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про влучання по обʼєкту інфраструктури. У свою чергу мер Львова Андрій Садовий також повідомив про "прильот", в будинках вибило вікна.

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