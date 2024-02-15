Під ворожим обстрілом опинився Чугуїв.

Російські окупаційні війська близько опівночі вдарили по Харківській області. Під ворожим обстрілом опинився Чугуїв.

Як повідомила "Суспільному" мер міста Галина Мінаєва, у громаді пролунали два вибухи. Є руйнування та щонайменше одна загибла людина.

Зазначається, що тіло загиблої жінки виявили в зруйнованому приватному будинку. Фахівці продовжують оглядати місця влучань російських ракет.

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Обстріли Харківщини: останні новини

14 лютого російські окупанти вдарили ракетою С-300 по житловій багатоповерхівці у Великому Бурлуку на Харківщині. Станом на 19:50 повідомлялося про пʼятьох постраждалих та одного загиблого. Під завалами шукали людей.

13 лютого під ворожим обстрілом опинилися підприємство та ринок на Харківщині. Так, окупанти вдарили по Курилівці – там загинули двоє чоловіків. Також росіяни обстріляли Вовчанськ. Повідомлялося, що 61-річна цивільна жінка загинула від міно-вибухової травми.

В ніч проти 10 лютого російські загарбники атакували Харків "шахедами". Було влучання в нафтобазу, що спричинило масштабну пожежу на розташованій поруч вулиці. Внаслідок пожежі загинули семеро людей, троє з них – діти.

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