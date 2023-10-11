Бої тривають уже другу добу і не припинялися навіть уночі.

Російські окупанти серйозно активізувалися в районі Авдіївки Донецької області – ворог гатить як по позиціях Сил оборони, так і по самому місту. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення такої активності ворога там ще не було.

"Не було такої кількості техніки, яку росіяни використовували у своїх діях. Не було одночасно такої кількості особового складу. Три батальйони – це близько 2 000 осіб. Одночасно відразу на старті пішло близько 50 одиниць броньованої техніки, протягом доби її було ще більше", – пояснив він свою заяву в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Очільник МВА наголосив, що бої тривають уже другу добу і не припинялися навіть уночі. Фіксувалися точкові прильоти в стару та центральну частини міста.

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"Зранку почалося все знову – близько 20 масованих обстрілів по місту, росіяни застосовували ракети. Дійсно, дуже гаряче, дуже напружено. Але жодної позиції не втрачено. Усі атаки відбиті. Ситуація досить напружена, але контрольована", – додав Барабаш.

За його словами, нові атаки окупаційних військ РФ на Авдіївку – це заздалегідь спланована операція для оточення міста. Ще кілька днів тому було видно, що "щось намічається", оскільки з боку ворога фіксувалося накопичення військової техніки.

"Наші Збройні сили це бачили, готувалися. Приблизно розуміли напрямок, за яким окупанти будуть вести штурмові дії", – зауважив він.

Бої за Авдіївку

У вівторок, 10 жовтня, російські окупаційні війська почали масований наступ на Авдіївку. Ворог задіяв там тисячі солдатів і вперше застосував понад півсотні одиниць техніки.

У Генштабі повідомляли, що росіяни задіяли до трьох батальйонів військ. Наступ окупанти вели за підтримки танків і броньованих машин.

Відомо, що внаслідок російських обстрілів Авдіївки загинула людина. Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомляв, що жертвою удару з боку РФ стала жінка 1938 року народження.

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