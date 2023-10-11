Ворог вперше задіяв тут понад півсотні одиниць техніки, під 2 тис особового складу, але ЗСУ тримають оборону.

Росіяни вчора розпочали масований наступ на Авдіївку. Штурмові дії окупантів тривають вже другу добу.

"Ситуація залишається дуже напруженою. Дійсно вчора масовано вони пішли в наступ. Приблизно з 3-ї почались масовані обстріли позицій навколо міста. І з півночі, і з півдня, і саму "промку" також почали крити. Ближче десь до 5-ї , 6- ї вже почали бити по місту. Великими силами вони вчора штурмували - десятки одиниць броньованої техніки. Спалено (нашими захинсниками – УНІАН) дуже багато. Під 2 тисячі особового складу вчора приймали участь у штурмових діях", - повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗСУ було дуже непросто.

Відео дня

"Але, на жаль, вчора все не закінчилось. Бої тривають вже другу добу без перестанку, і в ночі тримали і з півночі і з півдня міста. І по самому місту били також", - заявив очільник МВА.

Він зауважив, що сьогодні окупанти вже не використовують техніку, а здебільшого штурмують великими кількостями груп, по 20-30 осіб з різних напрямків.

На уточнююче запитання, чи можна стверджувати, щор розпочалася нова велика битва за Авідіївку Барабаш відповів: "Однозначно так. Бо з початку повномасштабної війни ніколи не було такого - попередньо було озвучено, що близько 50 одиниць техніки пішло вчора в наступ, але ми реально знаємо, що більше 60 було вчора підбито одиниць техніки на нашому напрямку. Був збитий літак, був збитий гелікоптер Мі-8. Такого не було жодного разу. Максимально, коли вони штурмували, було 20-25 одиниць техніки".

Він зазначив, що на підставі цього дійсно можна стверджувати, що зараз починається дуже велике протистояння на Авдіївському напрямку.

За його даними, в результаті цих атак ворога в Авдіївці на сьогодні відомо про одну загиблу цивільну людину 1938 року народження, а також є поранені. Є влучання ворожих снарядів у багатоповерхові будинки і на відкриту місцину, по Авдіївському коксохімзаводу, по старій частині міста.

Ситуація в Авдіїці - останні новини

4 жовтня аналітики Інституту з вивчення війни відзначили, що окупанти збільшили інтенсивність і розширили географічну зону наступальних операцій в районі Авдіївки.

Вчора, 10 жовтня, Генштаб в оперативному звіті інформував, що росіяни силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

Сьогодні ж в ISW заявили, що росіяни наступають біля Авдіївки, щоб відволікти ЗСУ від іншого важливого напрямку. На думку екпертів, росіяни намагаються оточити Авдіївку, але навряд чи це їм вдасться із наявними в цьому районі силами.

Вас також можуть зацікавити новини: