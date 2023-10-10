Ворог використав сили у кількості до трьох батальйонів та наступав за підтримки танків і броньованих машин.

На Авдіївському напрямку росіяни силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські захисники та захисниці відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.

За даними Генштабу, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 75 бойових зіткнень.

Так, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районі Синьківки та 5 атак біля Іванівки Харківської області, а на Бахмутському - в районах населених пунктів Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Тут загарбники також завдали авіаційних ударів по українських позиціях.

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Крім того, на Лиманському напрямку росіяни активно застосовували авіацію для ударів по позиціях наших військ в районі Серебрянського лісництва (південно-західніше Кремінної Луганської області). Окрім цього, ЗСУ відбили 5 атак ворога біля Макіївки Луганської області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 9 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області, а на Запорізькому - в районах населених пунктів Інженерне та Вербове Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Там ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Війна в Україні - актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, за словами начальника прес-служби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, сили оборони щодня звільняють сотні метрів території південніше Бахмута. Зокрема, сьогодні українська авіація нанесла потужне ураження по скупченню особового складу російських окупантів.

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