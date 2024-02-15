Боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов також каже про ненадійність для запасної логістичної лінії.

Окупанти зайняли територію в Авдіївці, з якої можуть розвивати рух відразу у трьох напрямках. Про це сказав офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов в ефірі телемарафону, коментуючи можливий розвиток ситуація в Авдіївці і що може вплинути на це.

"Ворог зайняв дійсно такі позиції, які дозволяють йому розвивати наступ у трьох напрямках. Хто був в Авдіївці, знає, що там є проспект Індустріальний і московити на нього зайшли. Звідти можуть розвивати рух у трьох напрямках. Перший - це на Косохім, другий - район "Хіміки" і третій - це в сторону хутора Ласточкіна", - зазначив Морозов.

За його словами, щоб не допустити просування ворога необхідно забезпечити українську оборону необхідної кількістю піхоти, відповідним боєкомплектом та дронами. Лише сукупність всього цього разом дозволить зупинити росіян.

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"Що призвело до такої ситуації - недостатня кількість особового складу, тобто ми бачили виснажену 110 бригаду, яка вже два роки там героїчно обороняла Авдіївку. Мала кількість боєкомплекту, постійна нестача дронів-камікадзе. Але коли ворог натикається на бригаду, в якій є достатня кількість піхоти, боєкомплекта і дронів-камікадзе, він зупиняється. Якщо зараз буде таке забезпечення бригад, які зараз обороняють Авдіївку, я впевнений, що критичної ситуації можна уникнути", - сказав офіцер.

За його словами, бійці окремої 3-ї Штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ, яких перекинули в Авдіївку, давно себе зарекомендували як один з ефективних підрозділів, який вміло і з наснагою нищить московську нечисть. І тому, наразі питання стоїть у підтримці боєкоемплектом, дронами.

"Найбільший вплив зараз має наявність боєкомплекту. Тобто якщо в наших оборонців недастатня кількість боєкомплекту, цей успіх, який здобув ворог, а він зараз дійсно стратегічний, і насправді ситуація дуже критична, то ворог буде продовжувати нарощувати свій успіх", - вважає Морозов.

Він підкреслив, що впевнений в тому, що наші бійці не дадуть "задню", але розвиток подій залежить від того, як арта буде підтримувать піхоту, яка кількість дронів буде в операторів БПЛА.

"Тільки наявність, сплав оцих трьох факторів може зробити злам у цій битві за Авдіївку. Але зараз по факту ми маємо страшенно критичну ситуацію", - сказав військовий.

Говорячи про те, наскільки надійна на його думку запасна логістична артерія, про яку сказав речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, Морозов заявив: "Не надійна… Ця запасна логістична лінія може в швидкому часі бути перерізана ворогом. Знову ж таки, якщо буде надостатня кількість боєкомплекта".

Бої за Авдіївку: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомили, що в місто прибуло підкріплення, частину їхніх підрозділів вивели для відпочинку.

Згодом у 3-ій окремій штурмовій бригаді заявили, що їхній підрозділ терміново передислокований для посилення українських сил в районі Авдіївки.

Сьогодні у Силах оборони Таврійського напрямку повідомили, що окупанти не змогли обійти місто з заходу і "полізли напролом в міську забудову", зараз там відбуваються бої.

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