За словами військового, РФ має на цьому напрямку перевагу в авіації та особовому складі.

Частину підрозділів 110-ї окремої механізованої бригади (далі – ОМБр) вперше за два роки вивели на ротацію з-під Авдіївки, повідомив речник Іван Сєкач в ефірі Радіо Свобода.

"Вже два роки наша бригада на цьому напрямку. Наша оборона починалася за 40 кілометрів від Авдіївки. Це від Нью Йорка до Опитного. З часом росіяни накопичували сили, щоб взяти Авдіївку. І тому наша лінія зменшувалася, зараз вона менша в кілька разів", – сказав Сєкач.

За його словами, зараз бригада не має можливостей, щоб утримувати Авдіївку, - на допомогу відправили підкріплення.

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"Вперше за майже два роки функціонування 110-ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла", – повідомив речник 110-ї ОМБР.

Крім того, він сказав, що ключова задача РФ на цьому напрямку – перерізати лінію постачання.

"Хоча там є і інші варіанти (логістики, – УНІАН). Тобто вони намагаються захопити Авдіївку. У них є чітке завдання, ми всі розуміємо, що в березні відбудуться вибори Путіна і їм потрібна перемога. Тому вони використовують усі свої можливості та всі наявні ресурси, щоб виконати завдання, не рахуючись із втратами", – розповів Сєкач.

Він також додав, що для деяких цілей РФ використовує на цьому напрямку професійних військових. Але частіше це мобілізовані, контрактники чи найманці з інших країн. За його словами, РФ там має перевагу за багатьма напрямками.

"У них є перевага в авіації повноцінна, тобто ми не можемо ніяк повпливати на авіанальоти, на бомбування міста і наших позицій. У них величезна кількість особового складу, з яким вони не рахуються, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку. У них є завдання, і вони намагаються виконати його як завгодно", – підсумував речник.

Ситуація в Авдіївці ускладнюється: що відомо

На думку ветерана АТО Євгена Дикого, якщо не станеться жодного дива, Україна найближчим часом вийде з Авдіївки Донецької області. Він вважає, що це рішення буде ухвалено після перерізання РФ останньої дороги до міста.

На думку військового експерта BILD Юліана Рьопке, Авдіївка може впасти найближчими днями або тижнями. Він зазначив, що становище стає критичним для українських захисників.

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