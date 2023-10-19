Віталій Барабаш зазначив, що через обстріли гуманітарну допомогу доставляти неможливо.

Ситуація в Авдіївці Донецької області залишається важкою. Через загострення бойових дій гуманітарну допомогу не завозять, а в місті залишаються близько 1600 осіб.

"Станом сьогодні на ранок 1601 людина залишається в місті. Потроху триває евакуація: вчора ми вивезли чотири людини, а позавчора деять. Сподіваюся, що такі обставини (загострення бойових дій - УНІАН) все-таки людей трохи будуть примушувати приймати рішення про евакуацію", - повідомив начальник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що жити в Авдіївці зараз "дійсно дуже складно".

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"Ми навіть припинили ввезення гуманітарної допомоги саме в період загострення, хоча вона є в місті, є продукти харчування, є медицина в достатній кількості, резерви є", - підсумував глава ГВА.

Варто відзначить, що до 2020 року в Авдіївці проживало близько 32 тисяч осіб.

Бої за Авдіївку - останні новини

Росіяни активізували наступальні дії в районі Авдіївки, щоб взяти місто в Донецькій області в кільце. Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що окупанти навряд чи зможуть оточити Авдіївку.

У свою чергу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що військової мети в захопленні Авдіївки немає. Він уточнив, що штурми міста - лише спроби ворога відтягнути українські сили з інших напрямків, а також продемонструвати свою силу

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