На фоні не видно жодної вцілілої будівлі.

Один з воїнів Третьої окремої штурмової бригади зняв фрагмент бою з російськими загарбниками в Авдіївці Донецької області.

Ролик опублікував майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін. Він уточнив, що автор відео - боєць 3 роти 1 штурмбату.

"Авдіївка очами бійця 3 роти 1 штурмбату нашої Третьої штурмової. В таких умовах проходили міські бої, хоча слово "міські" - це дуже умовно. Авдіївка - ще одне місто-привид", - зазначив Жорін.

На кадрах чутно звуки вибухів та свист куль поруч з воїнами. На фоні не видно жодної вцілілої будівлі української Авдіївки.

Виведення військ з Авдіївки

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завив, що було ухвалене рішення про виведенняукраїнських військ з Авдіївки. Він зауважив, що захисники зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, а також завдали окупантам значних втрат – як у живій силі, так і в техніці.

Ввечері речник Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Олександр Бородін заявив, що виведення військ ще триває. За його словами, часто подібні операції видаються складнішими, ніж проведення штурмів.

У 3-й ОШБр кажуть, що з моменту передислокації бригади в Авдіївку, ворогу було завдано чималих втрат – зокрема, понад 1500 вбитими та понад 3500 – пораненими

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