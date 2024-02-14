Попри це, на думку експертів, РФ зможе вести бойові дії ще щонайменше три роки.

Тільки протягом минулого року РФ втратила близько 1120 танків у війні проти України, повідомляє Business Insider з посиланням на Міжнародний інститут стратегічних досліджень.

"Втрати танків з початку повномасштабного вторгнення зараз, ймовірно, перевищують 3000 одиниць. Для порівняння, втрати танків Росії на полі бою більші, ніж кількість, яку вона мала, коли вона почала свій наступ у 2022 році", – сказав генеральний директор Міжнародний інститут стратегічних досліджень Бастіан Гігеріх.

Попри такі втрати, на його думку, РФ зможе вести бойові дії ще протягом кількох наступних років. Він пояснює, що Кремль зміг частково поновити свої втрати шляхом розконсервування старої техніки зі сховищ та будівництвом нової.

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"Росія повинна бути в змозі підтримувати це протягом ще двох-трьох років, хоча при цьому їй доведеться пожертвувати якістю заради кількості. Через тривалу війну Росія звернулася за зброєю до таких союзників, як Північна Корея та Іран, через брак зброї", – пише видання.

Російсько-українська війна триває: важливі новини

Українські морські дрони потопили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". У підсумку корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

Сирський та Умєров поїхали під Авдіївку і Куп'янськ. Там вони заслухали командирів бригад, тактичних груп та угруповань, які ведуть оборонні дії.

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