Зазначається, що командири росіян ховаються в укриттях.

Російські найманці з ПВК "Вагнер" поки що відіграють важливу роль у боях біля Бахмута. Вони використовують проти української армії погано навчених засуджених.

За даними розвідка Великобританії, окремим "вагнерівцям" видається смартфон або планшет з супутниковими знімками, на яких позначають мету нападу. При цьому командири, швидше за все, сидять в укритті і віддають накази, а інформацію отримують по відео з дронів.

Крім того, окремим підрозділам віддають накази слідувати за наміченим маршрутом. При цьому часто у них є вогнева підтримка, але рідко надається бронетехніка. Водночас тим, хто відхиляється від вказаного маршруту, загрожує розстріл.

Відео дня

"Ця жорстока тактика спрямована на збереження рідкісних активів "Вагнера" - досвідчених командирів і бронетехніки - за рахунок більш доступних новобранців, яких організація оцінює як витратний матеріал", - йдеться в повідомленні.

Бої за Бахмут 2022 - що відомо

Запеклі бої за Бахмут йдуть вже не перший місяць, але українські військові продовжують удержвать свої позиції і дають відсіч російським окупантам.

17 грудня українські розвідники показали розгромлені позиції росіян під Бахмутом.

Місто стало східним форпостом української незалежності. Крім того, в мережі показали моторошне відео з Бахмута, яке зняли дроном.

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