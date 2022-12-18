Хто би і до чого не схиляв Білорусь – це Путіну так само не допоможе, зазначив президент України.

Місто Бахмут у Донецькій області українські захисники тримають, хоч російські окупанти роблять усе, щоб там не залишилось жодної цілої стіни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, розповідаючи про сьогоднішнє засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Провів сьогодні Ставку. Дуже детально розглянули ситуацію на Донеччині і Луганщині. Бахмутський напрямок – ключове. Місто – тримаємо, хоч окупанти роблять усе, щоб там не залишилось жодної цілої стіни", - зазначив він.

Зеленський також повідомив, що у Запорізькій, Херсонській областях, загалом на півдні все робиться для того, щоб поступово зменшувати потенціал окупантів.

"Мінус склади, мінус логістика російської армії", - додав він.

Президент України наголосив, що протиповітряна оборона - це є постійний пріоритет Ставки.

"Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО у достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструмента терору", - зазначив Зеленський, звертаючись до міжнародних партнерів.

Він наголосив, що це буде одним із найпотужніших кроків, що наблизить закінчення агресії.

"Росії доведеться йти шляхом припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів", - підкреслив президент України.

Він повідомив, що на Ставці йшлося про захист кордону як з Росією, так і з Білоруссю. Він зазначив, що президенту Росії Володимиру Путіну не допоможе навіть втягування Білорусі у війну з Україною.

"Це також постійний пріоритет. Готуємось до всіх можливих оборонних сценаріїв. Хто би і до чого не схиляв Мінськ – це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї у цій війні проти України й українців", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Відомо, що біля Бахмуту на Донбасі вже не перший місяць точаться запеклі бої. ЗСУ відбивають атаки російських окупантів і тримають оборону Бахмута, щоб досягти важливих цілей.

17 грудня ГУР показало розгромлені позиції російських окупантів під Бахмутом Донецької області.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Бахмут має важливе значення і якщо російські окупанти його захоплять, то зроблять з цього "взяття Берліна".

Бахмут став східним форпостом української незалежності. Сьогодні в мережі оприлюднили відео з міста, яке зняли з квадрокоптера: кадри зруйнованого Бахмута нажахають кожного.

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