За його словами, російські сили не можуть зупинити рух українських військ.

Українські військовослужбовці просуваються на Бахмутському напрямку, незважаючи на те, що росіяни мають перевагу в артилерії та авіації.

Про це розповів військовий оглядач, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ. Він каже, що в північній частині Бахмута ситуація стабілізувалася, а в районі Кліщіївки та Андріївки тривають бої.

"Там зараз складні погодні умови, які пов'язані з багатоденними дощами. Грунт розкисає в таких умовах, вкрай складно просуватися на гусеничній бронетехніці. Проте навіть в таких умовах українська армія продовжує нехай не спішне, але все ж просування вперед", - сказав обозреватель.

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За його словами, хоч окупанти і задіяли додаткові резерви, вони не можуть зупинити український контрнаступ.

Бахмутський напрямок: останні новини

Вчора заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили за весь час наступу звільнили на Бахмутському напрямку 37 кв. км.

29 липня вона повідомляла, що російські загарбники стягують на цей напрямок додаткові сили і засоби, продовжуючи обстріли з великокаліберних кулеметів і Птурів.

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