Українські воїни успішно наступають у районах південніше міста Бахмут, зазначили в Міноборони.

Під час контрнаступу українські воїни упродовж минулого тижня на Бахмутському напрямку звільнили від російських загарбників 2 кв. км нашої землі.

Загалом за час наступу на цьому напрямку захисники України деокупували 37 кв. км території, повідомила під час включення з Military Media Center заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"...за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили 2 кв. км. Українські військові ведуть успішні наступальні дії в районах південніше міста Бахмут", - заявила чиновник.

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Контрнаступ ЗСУ 2023 - що сьогодні варто знати

Президент Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що захисники та захисниці української держави розпочали контрнаступальні дії. Воїни рухаються вперед на Донбасі та на Мелітопольському й Бердянському напрямках. Вже звільнено низку населених пунктів, у тому числі Старомайорське Донецької області.

Збройні сили України мають серйозні успіхи на Бахмутському напрямку. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що вже створені умови для звільнення міста Бахмут. За словами командувача, загарбників наполовину оточено.

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