Ворог завдавав численних авіаційних та артилерійських ударів по десятках населених пунктів на сході.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Мар’їнському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, протягом доби там відбулось 27 бойових зіткнень, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних та артилерійських ударів по десятках населених пунктів.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Ворог також бив по Олександро-Шультиному, Північному та ще понад 10 населених пунктах.

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На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку під ворожими вогнем артилерії наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Єлизаветівка та Катеринівка Донецької області.

Ситуація на фронті - це потрібно знати

Минулої доби ворог так само зосереджував основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Українська авіація минулої доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу російських загарбників, також було знищено 10 ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

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