У звіті наголошується, що бої тривають за висоти на північ і захід від Кліщіївки.

ЗСУ та російські окупанти провели наземні атаки в районі Бахмута.

Про це йдеться у свіжому звіті інституту з вивчення війни. У ISW зазначили, що не спостерігали візуальних підтверджень того, що російські окупанти зазнають труднощів з виведенням особового складу з Бахмута.

Також у звіті наголошується, що бої тривають за висоти на північ і захід від Кліщіївки.

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Також аналітики підкреслили, що депутат Держдуми РФ від Республіки Саха Сардана Авксентьєва направила міністру оборони РФ Шойгу скаргу на поводження з військовослужбовцями 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади (ВДВ), дислокованої під Кліщіївкою. "Частини 83-ї гвардійської бригади ВДВ несуть службу на Бахмутському напрямку всього близько двох тижнів", - зазначили експерти Інституту.

Там уточнили, що командування окупантів перекинуло частини 83-ї гвардійської бригади ВДВ в район Кліщіївки, щоб замінити частини 31-ї гвардійської ВДВ, яка зазнала значних втрат.

Крім того, у звіті зазначається, що російські війська завдали обмежених наземних ударів уздовж лінії Авдіївка-Донецьк. У звіті наводяться дані про те, що терорист Ігор Гіркін охарактеризував російські атаки під Авдіївкою як "напади м'ясорубки". А глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченські сили, як допустили аналітики, це підрозділи спецназу "Ахмат", використовують баражуючі боєприпаси для ударів по українських підземних укріпленнях в Мар'їнці.

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