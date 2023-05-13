За добу на чотирьох напрямках фронту сталося близько 40 бойових зіткнень.

Російські війська зосереджують основні зусилля на чотирьох напрямках фронту в Україні - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 13 травня сталося близько 40 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка.

Війна в Україні 13 травня - ситуація на "гарячих" напрямках

Говорячи про ситуацію на фронті, в Генштабі ЗСУ зазначили, що:

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на Лиманському напрямку росіяни не наступали; завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам'яного та Спірного - Донецької; обстріляли Макіївку Луганської області, Білогорівку, Верхньокам'яне, Спірне та Берестове Донецької області;

напрямку росіяни не наступали; завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам'яного та Спірного - Донецької; обстріляли Макіївку Луганської області, Білогорівку, Верхньокам'яне, Спірне та Берестове Донецької області; на Бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут; також росіяни намагалися наступати в напрямку населених пунктів Богданівка і Біла Гора, але безуспішно; поряд з веденням позиційної оборони українські захисники ведуть активні наступальні дії;

напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут; також росіяни намагалися наступати в напрямку населених пунктів Богданівка і Біла Гора, але безуспішно; поряд з веденням позиційної оборони українські захисники ведуть активні наступальні дії; на Авдіївському напрямку росіяни завдали авіаційного удару по району населеного пункту Авдіївка; обстріляли з артилерії Первомайське та Карлівку Донецької області;

напрямку росіяни завдали авіаційного удару по району населеного пункту Авдіївка; обстріляли з артилерії Первомайське та Карлівку Донецької області; на Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки військ РФ у районі міста Мар'їнка; росіяни обстріляли населені пункти Георгіївка і Побєда Донецької області.

Війна в Україні 13 травня - актуальні новини

Нагадавємо, авіація Сил оборони України за 13 травня завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ, а також удар по російському зенітно-ракетному комплексу.

Також відомо, що в Херсонській області сили та засоби ППО знищили два російські безпілотники - "Орлан-10"та "Ланцет".