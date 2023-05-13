Втрати окупантів продовжують зростати.

Силами та засобами ППО знищено "Орлан-10" та "Ланцет". Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

"На Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російських безпілотники: розвідувальний БпЛА "Орлан-10" та ударний БпЛА типу "Ланцет", - сказано в повідомленні.

Скільки РФ втратила БПЛА з початку війни - дані Генштабу

З початку повномасштабного вторгнення знищено вже 2665 БПЛА росіян, з них 29 - за минулу добу. Крім того, назавжди в українській землі залишились 308 російських літаків та 294 гелікоптери.

Відео дня

Проте останніми днями росіяни самі почали втрачати "залізні пташки". Наприклад, 12 травня 2023 року в Джанкойському районі розбився російський вертоліт Мі-28, обидва пілоти загинули. За попередньою причиною, окупанти розбилися через техніку, бо вона відмовила.

А 20 квітня вертоліт Ка-52 через туманну погоду впав в Азовське море. Підтверджена ліквідація одного пілота - його тіло винесло на берег, проте кремлівські пропагандисти натякнули на загибель всього екіпажу.

Літакопад під Брянськом 13 травня - головне

13 травня 2023 року, за твердженням кремлівських пропагандистів, став для російської авіації "чорним днем російської авіації". Вдень у суботу в Брянській області розбилося два вертольоти Мі-8, а також один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один Су-35.

Повідомлялося, що літаки росіян було підбито, коли ті вирушили бомбити українські прикордонні області. А слідом за ними - рятувально-пошукові Мі-8 Усі пілоти загинули.

Попередньо припускалось, що Мі-8, який одним з перших потрапив на відео, збили самі ж російські ППО, помилково прийнявши за ворожу ціль. Щоправда, у російських Telegram-каналах істерять про причетність України.

Гіркін навіть назвав "літакопад" "блискучою операцією" української ППО щодо "одноденного разового ураження засобами ПЗРК чотирьох повітряних цілей у російському глибокому тилу".

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