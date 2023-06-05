За допомогою дронів-камікадзе ЗСУ активно знищують техніку та озброєння окупантів на різних ділянках фронту.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України за допомогою дрона знищили ворожу самохідну артилерійську установку "Гвоздика".

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Армія дронів знищує радянський мотлох на околицях Бахмута. Цього разу в росіян мінус одна самохідна артилерійська установка "Гвоздика". Її уразив дрон, придбаний за кошти української блокчейн-компанії Everstake", - зазначив він.

Знищення ворожої техніки за допомогою дронів

За допомогою дронів-камікадзе ЗСУ активно знищують техніку та озброєння окупантів на різних ділянках фронту.

Зокрема, останнім часом за допомогою дронів знищено комплекс спостереження та безпілотник ворога, дві ворожі установки для розмінування УР-83П та 1300 кг тротилу, фургон з окупантами, ворожий "Град", а також взято в полон російського загарбника.

Раніше також на Бахмутському напрямку Сили оборони України за допомогою дрона-камікадзе "Пегас" знищили ворожий безпілотник. Окупанти використовували БПЛА для коригування обстрілів.

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