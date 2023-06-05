На Бахмутському напрямку Сили оборони України за допомогою дрона знищили ворожу самохідну артилерійську установку "Гвоздика".
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.
"Армія дронів знищує радянський мотлох на околицях Бахмута. Цього разу в росіян мінус одна самохідна артилерійська установка "Гвоздика". Її уразив дрон, придбаний за кошти української блокчейн-компанії Everstake", - зазначив він.
Знищення ворожої техніки за допомогою дронів
За допомогою дронів-камікадзе ЗСУ активно знищують техніку та озброєння окупантів на різних ділянках фронту.
Зокрема, останнім часом за допомогою дронів знищено комплекс спостереження та безпілотник ворога, дві ворожі установки для розмінування УР-83П та 1300 кг тротилу, фургон з окупантами, ворожий "Град", а також взято в полон російського загарбника.
Раніше також на Бахмутському напрямку Сили оборони України за допомогою дрона-камікадзе "Пегас" знищили ворожий безпілотник. Окупанти використовували БПЛА для коригування обстрілів.