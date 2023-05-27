Його було знищено двома потужними безпілотниками-камікадзе "Пегас".

На Бахмутському напрямку Сили оборони України за допомогою дрона-камікадзе "Пегас" знищили ворожий "Град".

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"У росіян мінус один "Град" на околицях Бахмута. Це результат ефективної роботи спецпризначенців двома потужними безпілотниками-камікадзе "Пегас" від Армії дронів", - заявив він.

За словами Федорова, обстрілявши позиції наших військових, росіяни намагалися швидко втекти з місця злочину та сховатися.

"Але це складно зробити, коли працюють "Пегаси". Одна "пташка" влученням у ходову частину зупинила "Град", інша - остаточно добила", - повідомив деталі міністр.

ЗСУ відзначилися "рейдами" по техніці окупантів

Як повідомляв УНІАН, українські захисники за допомогою дронів-камікадзе активно знищують техніку та озброєння окупантів на різних ділянках фронту.

Так, останнім часом за допомогою БпЛА Сили оборони України знищили дві ворожі установки для розмінування УР-83П та 1300 кг тротилу, комплекс спостереження та безпілотник ворога, фургон з окупантами, а також взяли в полон російського загарбника.

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